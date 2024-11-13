Трамп и Байден на встрече в Белом доме говорили об Украине: детали

Дональд Трамп во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме обсуждал два вопроса - войну на Украине и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на New York Post.

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что он и президент Джо Байден "оба действительно были рады видеть друг друга", на исторической встрече после выборов в Овальном кабинете.

"Знаете, это было долго, это было долго", — сказал Трамп во время телефонного интервью, покидая Вашингтон. "Это была большая работа с обеих сторон, и он проделал очень хорошую работу в отношении агитации и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча".

Два президента Соединенных Штатов обсуждали переход власти 20 января, и Трамп сказал Байдену перед мировой прессой, что это будет "настолько гладко, насколько это возможно" после попытки республиканцев оспорить результаты четырехлетней давности, которая завершилась беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года.

"Все идет очень гладко", — сказал Трамп The Post о процессе отбора должностных лиц на свой второй срок, добавив, что республиканская переходная команда и Белый дом Байдена поддерживают "очень, очень хорошие отношения".

Трамп также сказал, что они с Байденом обсуждали Ближний Восток.

Избранный президент добавил, что они с Байденом обсуждали два вопроса, по которым они расходились в прошлом: войну на Украине, которую Трамп обещал прекратить почти сразу после вступления в должность; и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Я хотел — я спросил его мнение, и он мне его дал", — сказал Трамп.

Трамп также сообщил, что они с Байденом ожидают увидеть друг друга снова как раз перед его инаугурацией, на которой действующий демократ уже сказал, что будет присутствовать.

"Овальный кабинет такой красивый, и я с нетерпением жду (возвращения)", — сказал он.

Трамп после победы на выборах встретился с Байденом в Белом доме