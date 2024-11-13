Трамп после победы на выборах встретился с Байденом в Белом доме

Президент США Джо Байден принимает избранного президента Дональда Трампа в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Избранный президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в среду впервые после победы на выборах на прошлой неделе и сел за переговоры о надвигающейся передаче власти с давним политическим соперником президентом Джо Байденом.

Кортеж Трампа проехал через тщательно охраняемые ворота Белого дома, а бывшего и будущего президента-республиканца встретил в Овальном кабинете Байден, демократ, победивший его на выборах 2020 года.

Снаружи на подъездной дорожке к Белому дому собралась огромная толпа журналистов в ожидании большого события.

Трамп отпраздновал свою победу ранее в тот же день с республиканцами в Палате представителей, у которых есть хорошие шансы сохранить контроль над палатой, поскольку результаты выборов 5 ноября уже известны.

"Разве не приятно побеждать? Приятно побеждать. Всегда приятно побеждать", — сказал Трамп. "Палата справилась очень хорошо".