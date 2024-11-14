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Европа просит Байдена усилить поддержку Украины до прихода Трампа - Bloomberg

Европа просит Байдена усилить поддержку Украины до прихода Трампа - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 7002 просмотра

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Европейские лидеры призывают администрацию Байдена предоставить больше оружия и усилить санкции против рф до окончания президентского срока. ЕС готовится к возможному сокращению поддержки Украины при Трампе.

Европа обращается с последним призывом к администрации уходящего в отставку президента США Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания президентского срока в январе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что будет добиваться быстрого соглашения между Киевом и москвой, вызвав обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины, указывает издание.

"Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, наложить дополнительные санкции на ключевые источники доходов россии и нацелиться на возможность москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии", сообщают люди, знакомые с этим вопросом. По словам источников, многие европейские запросы носили неформальный характер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду совершил поспешно организованную поездку в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и ЕС в том, что США активизируют свои усилия по отправке ресурсов в Украину перед инаугурацией Трампа.

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"Несмотря на то, что у Байдена остается мало времени для выполнения запросов, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая отправила войска для помощи военным усилиям москвы, до конца ноября", сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Европа, как отмечает издание, активизировала усилия по защите своих интересов, особенно когда речь идет о военных усилиях Украины, до того, как Трамп станет президентом.

США взяли на себя обязательство гарантировать, что все деньги для Украины, которыми располагают, будут использованы до вступления Трампа в должность. Однако поставки некоторых видов оружия могут занять много месяцев и выйти за пределы срока полномочий Байдена, отмечает издание.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, прежде чем новая команда придет к власти, - сказал в интервью начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш. - Но на тот момент это будет их решение".

Несколько лидеров ЕС, как сообщается, также подталкивают США разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории россии.

Байден пока сопротивляется этой просьбе, тогда как канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступает против нее. "Люди, знакомые с позицией США, считают, что это будет иметь ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации", - указывает издание.

"Когда мы общаемся с нашими американскими друзьями и партнерами, я действительно надеюсь, что мы будем продолжать нашу поддержку украинцев, в том числе по глубоким ударам, в использовании законной обороны, когда цели используются для ударов по обороне и инфраструктуре Украины", - сказал в интервью министр Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад.

Со своей стороны, как указано, ЕС готовится к президентству Трампа на фоне опасений, что блоку придется увеличить помощь Украине из-за сокращения американской поддержки. Ранее Bloomberg сообщал, что блок стремится ускорить переговоры с Великобританией по новому пакту об обороне и безопасности.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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