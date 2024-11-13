Блинкен после встречи с Генсеком НАТО встретился с Сибигой тет-а-тет в Брюсселе: какие уже заявления сделал госсекретарь США

В Брюсселе на переговоры тет-а-тет собрались глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Энтони Блинкен. О встрече сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

«В Брюсселе начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и государственного секретаря США Энтони Блинкена», - говорится в сообщении.

Перед визитом в Брюссель в Госдепартаменте США сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен едет туда, чтобы провести переговоры со своими коллегами из НАТО и Европейского Союза по поддержке Украины.

Блинкен уже в Брюсселе, на брифинге с Генсеком НАТО Марком Рютте, заверил в укреплении поддержки Украины.

«Президент Байден полностью намерен (...) использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали в течение последних четырех лет, то есть укреплять этот Альянс, который является таким важным для безопасности Соединенных Штатов и безопасности стран по всей Европе. И мы будем делать это, а также продолжать укреплять все, что мы делаем для Украины, чтобы убедиться, что она может эффективно защищать себя от этой российской агрессии», - заявил Блинкен.

«Сегодня у нас была очень продуктивная дискуссия о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также об этом дополнительном элементе теперь сил КНДР, Северной Кореи, введенных в бой и теперь буквально находящихся в состоянии боевых действий, который требует и получит твердый ответ», - отметил Блинкен, встретившись с Рютте.

Блинкен едет в Брюссель обсудить поддержку Украины с НАТО и ЕС

В МИД сообщали, что Сибига в Брюсселе проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.

Ключевыми темами переговоров, как сообщалось, станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической безопасности по итогам президентских выборов в США. Министр должен был уделить особое внимание решениям союзников в рамках Плана победы и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира.