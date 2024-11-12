Блинкен едет в Брюссель обсудить поддержку Украины с НАТО и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен направляется в Брюссель во вторник. В последние недели пребывания на посту президента США Джо Байдена Вашингтон ищет пути "нарастить" военную помощь Украине, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По данным издания, после Брюсселя Блинкен отправится в Лиму, Перу, на встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а затем поедет в Бразилию, чтобы принять участие в саммите 20 крупнейших экономик G20. Он присоединится к Байдену в Перу и Бразилии.

Ожидается, что президент Байден и президент Китая Си Цзиньпин проведут переговоры с глазу на глаз в субботу на полях саммита АТЭС. Встреча, как ожидается, продлится около полутора часов. Об этом Голосу Америки сообщили информированные лица на условиях анонимности.

В среду Блинкен примет участие в переговорах с коллегами по НАТО и Европейскому Союзу, чтобы координировать дальнейшую поддержку Украины, а президент Байден встретится с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Чиновники заявили, что Байден будет просить Трампа "не оставлять" Украину. Ожидается, что прямая поддержка Северной Кореей войны россии в Украине станет центральной темой обсуждений Блинкена с европейскими коллегами и, вероятно, войдет в повестку дня переговоров между чиновниками США и их коллегами в АТЭС.

Украина сообщает, что северокорейские войска активно участвуют в боевых действиях в Курской области россии, что вызвало осуждение ряда европейских стран относительно усиления военного сотрудничества между россией и Северной Кореей.

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Тем временем россия продолжает обстрелы Украины, а верховный военный командующий страны сообщил, что десятки тысяч российских войск готовы к атаке в российской Курской области, часть которой Украина захватила в августе этого года.

Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал Голосу Америки, что Трамп может попытаться "добиться прекращения огня в Украине", ведь такое обещание он произнес во время своей избирательной кампании.

В то же время Купчан отметил: "Это будет не так просто, как он обещал... Понадобится много времени, чтобы позиции Зеленского и путина сблизились", ведь конфликт длится уже более двух с половиной лет.

После президентских выборов в США Госдепартамент заявил, что Блинкен общался со своими европейскими коллегами.

Среди них были министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Чиновники говорят, что переговоры касались ситуации в Украине, а также последствий и угроз, связанных с решением россии ввести северокорейские войска в войну против Украины.

Встречам Блинкена в Брюсселе предшествовали переговоры европейских лидеров в Будапеште на прошлой неделе, где они говорили трансатлантические отношения, поддержку Украины и другие насущные вопросы в свете победы Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе.

Глава МИД Украины отправился в Брюссель для важных переговоров с ЕС и НАТО