Глава МИД Украины отправился в Брюссель для важных переговоров с ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12-13 ноября посетит Брюссель, передает УНН со ссылкой на МИД.

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По данным ведомства, глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.

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«Ключевыми темами переговоров станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической безопасности по итогам президентских выборов в США», - говорится в сообщении.

Сибига уделит особое внимание решениям союзников в рамках Плана победы и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира, добавили в МИД.

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