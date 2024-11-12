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Глава МИД Украины отправился в Брюссель для важных переговоров с ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

13:36 • 3852 просмотра

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Андрей Сибига 12-13 ноября проведет серию встреч с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в Брюсселе. Ключевыми темами станут военная поддержка, вступление в ЕС и НАТО и безопасность после выборов в США.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12-13 ноября посетит Брюссель, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным ведомства, глава МИД Украины проведет ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО, кандидатами на должности комиссаров Еврокомиссии, депутатами Европарламента, ключевыми союзниками Украины.

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«Ключевыми темами переговоров станут укрепление военной поддержки Украины, продвижение нашего государства к вступлению в ЕС и НАТО, пути обеспечения долгосрочной евроатлантической  безопасности по итогам президентских выборов в США», - говорится в сообщении.

Сибига уделит особое внимание решениям союзников в рамках Плана победы и важности достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Формулы мира, добавили в МИД.

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Антонина Туманова

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