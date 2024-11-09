рф сможет производить на 30% больше артснарядов, чем все страны ЕС вместе взятые - Сибига

В 2025 году россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает УНН.

"В следующем году, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений, россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов чем все страны Европейского Союза вместе взятые. Поэтому нужно уже сейчас соответственно стратегически осмысливать это, стратегически предотвращать это", - сказал Сибига.

Прежде всего он отметил, что имеет в виду так называемый теневой флот рф, который помогает сейчас в обход санкциям россии продолжать торговать энергоносителями, нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Евросоюза, наших союзников фокусировались также на этом аспекте", - отметил Сибига.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф получила прибыли с теневого флота больше, чем Украина получила помощи с начала полномасштабной войны.