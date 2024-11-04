Пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию: Сибига об участии военных КНДР в войне
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины обсудил с немецкой коллегой привлечение войск Северной Кореи к войне. Сибига отметил необходимость решительных действий и поддержки Плана победы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию. Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, передает УНН.
Мы отдельно обсудили решительные действия в ответ на привлечение россией регулярных войск Северной Кореи к войне против Украины. Мы призываем Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против суверенного европейского государства. Это еще раз доказывает, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию. Нельзя умолять россию о мире. Можно принудить ее к миру
По его словам, необходимо поддержать План победы и снять все ограничения на защиту жизни от террора.
"Нужно принимать эти решения как можно быстрее", - добавил Сибига.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев.