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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский об обновленной ядерной доктрине рф: "путин показывает миру, что хочет уничтожить Украину и другие страны"

Зеленский об обновленной ядерной доктрине рф: "путин показывает миру, что хочет уничтожить Украину и другие страны"

Киев  •  УНН

 • 6652 просмотра

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Президент Украины прокомментировал обновленную ядерную доктрину рф на встрече с премьером Дании. Зеленский отметил, что путин демонстрирует намерение уничтожить не только Украину, но и другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновленная российская ядерная доктрина демонстрирует, что россия не хочет мира, а наоборот российский диктатор хочу уничтожить Украину, а также и другие страны мира. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

1000 дней... мне кажется этого достаточно понять, что путин не хочет никакого мира. Даже сегодня. Это не риторика, не просто слова. Даже в этот день они били по нашим гражданским. Особенно в этот день они представили новую стратегию по ядерному оружию. Почему они не представили мирную стратегию? Вы слышали об этом? Нет. Их стратегия - использование ядерного оружия, потому что он (путин - ред.) хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину, и не только ее, но и другие страны тоже

- сказал Зеленский.

Он отметил, что чем дольше будет продолжаться война, тем дольше путин будет сидеть в кремле.

Это его цель. Уничтожить всех нас. Все наши принципы, все ценности. Когда они начинают говорить о ядерном оружии, их стратегии, я думаю, сегодня G20 сидят в Бразилии. Они сказали что-нибудь? Ничего. Ничего сильного. Какая может быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии. Наша стратегия быть сильными. Когда путин только начинает говорить о ядерном оружии, мир должен дать ответ, положить его на стол, крепкий ответ, что будет сделано, если путин использует что-то вроде этого оружия или другие вещи

- добавил Зеленский.

Напомним

россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16, в паланах еще две партии19 нояб. 2024, 17:25 • 7913 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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