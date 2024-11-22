В кремле заявили, что удар "Орешника" - это предупреждение Западу

Представитель российского диктатора дмитрий песков, заявил, что москва готова к ответным мерам, если озабоченности россии не будут учтены, и подчеркнул, что США поняли послание путина. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и в последствии принимают участие в проведение ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала. Контуры дальнейших ответных действий, в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", - заявил песков.

песков заявил, что в кремле не сомневаются, что США поняли заявление путина.

"В кремле не сомневаются, что американская администрация поняла вчерашнее заявление путина, оно было весьма исчерпывающим, понятным и логичным. Мы бы предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента, которые он сделал несколько месяцев назад в санкт-петербурге", - сказал он.

Напомним

21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.

Уже позже российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник".

Сегодня ГУР сообщило что удар по Днепру нанесли новой баллистической ракетой комплекса "кедр" с шестью боевыми частями.