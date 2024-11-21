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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101

Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101

Киев  •  УНН

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21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.

россия утром осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты, сбито 6 ракет Х-101, по другим ракетам - без существенных последствий, информация о пострадавших не поступала, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, "утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 по 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области рф была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.)".

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий

- указали в ВС ВСУ в соцсетях.

Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала. "В очередной раз просим граждан не медлить с сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украинскому государству", - отметили в ВС ВСУ.

В Днепре из-за атаки рф поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью21 нояб. 2024, 06:53 • 6716 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
mih-31-mikoianaМиГ-31