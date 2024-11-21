В Днепре из-за атаки рф поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью
Киев • УНН
В результате обстрела рф в Днепре поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью, разрушена котельная и выбиты окна. Также повреждено промышленное предприятие и возникли два пожара в городе.
В результате российской атаки на Днепр сегодня утром было повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью, сообщил в четверг городской голова Борис Филатов, передает УНН.
В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Разрушена котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется
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Сегодня враг в очередной раз обстрелял Днепропетровскую область. По предварительной информации, в результате обстрела повреждено промышленное предприятие в Днепре, а также произошло два пожара в городе.