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путин заявил, что рф атаковала Украину, испытав "новейшую" ракету средней дальности "орешник"

путин заявил, что рф атаковала Украину, испытав "новейшую" ракету средней дальности "орешник"

Киев  •  УНН

 • 6693 просмотра

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россия использовала "новейшую" баллистическую ракету средней дальности во время удара по Украине.

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник", пишет УНН.

Детали

путин заявил, что россией во время "комбинированного удара" по Украине, "в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности" "с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", которую назвал "орешник".

При этом путин снова прибегнул к угрозам, по данным росСМИ, указав, что "мы считаем себя в праве применять наше оружие против тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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