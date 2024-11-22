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Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру

Киев  •  УНН

 • 7610 просмотра

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ГУР сообщило об ударе по Днепру новой баллистической ракетой комплекса «кедр» с шестью боевыми частями. Ракета преодолела расстояние от Астрахани за 15 минут со скоростью более 11 Махов.

Армия рф 21 ноября нанесла удар по Днепру баллистической ракетой вероятно из состава ракетного комплекса "кедр", считают в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

21 ноября 2024 года государство-агрессор россия нанесла  удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "кедр"

- говорится в заявлении ГУР.

Подлетное время этой российской  ракеты с момента запуска в  астраханской области  до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

  По данным ГУР, на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая -  оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора россии:

- АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" (м. москва);

- АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" (м. волгоград);

- АТ "Головне особливе конструкторське бюро "Прожектор" (м. москва);

- АО "Концерн „Созвездие" (г. воронеж);

- АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (м. москва);

- ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (м. москва).

Испытания ракетного комплекса "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне рф" (г. капустин яр, астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру 22 нояб. 2024, 09:50 • 106962 просмотра

Напомним 

российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник"

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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