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Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

Киев  •  УНН

 • 11287 просмотра

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Глава Европарламента поддержала предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS с дальностью 500 км. Мецола отметила срочную необходимость военной помощи из-за усиления российских атак.

Глава Европарламента Роберта Мецола на фоне усиления ударов россии по Украине выступила за скорейшую поставку немецких крылатых ракет TAURUS в Украину, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В интервью изданию группы Funke Мецола утвердительно ответила на вопрос, выступают ли страны Евросоюза так же, как и США, за разрешение использовать дальнобойные ракеты в целях в россии, и должна ли Германия поставлять Украине ракеты TAURUS.

"Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в бундестаг", - сказала Мецола.

Она отметила, что, возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку "в берлинской коалиции существуют разные позиции по поставкам TAURUS".

Добавим

Издание отмечает, что Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) давно отвергает поставки TAURUS. Он опасается, что Германия может быть непосредственно втянута в войну между россией и Украиной. Между тем свободные демократы и "зеленые" выступают за поставки таких ракет в Украину. Дискуссия вновь усилилась в последние дни после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов вглубь россии американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. У TAURUS дальность составляет 500 км.

Роберта Мецола отметила, что украинские солдаты срочно нуждаются в помощи. Президент Украины Владимир Зеленский, сказала она, справедливо подчеркнул, что Украина не может бесконечно ждать масштабную военную помощь только потому, что в какой-то западной стране проходят выборы, тогда как в Украине люди ежедневно гибнут на войне.

Она выразила обеспокоенность тем, что россия эскалирует войну и усиливает ракетные удары, которые приводят к многочисленным гражданским жертвам. 21 ноября россия ударила по Днепру новой гиперзвуковой ракетой средней дальности. Этот удар, видимо, должен был стать сигналом сдерживания для Запада.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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