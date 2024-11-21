Запад пока не подтверждает использование рф межконтинентальной ракеты во время атаки на Украину - ABC News

На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины, заявил западный чиновник в комментарии заявил ABC News. По его словам, судя по всему, речь идет не о МБР, передает УНН.

Как указал западный чиновник, это была россия запустила баллистическую ракету, которая была нацелена на Днепр.

москва не сразу подтвердила это заявление, а пресс-секретарь кремля дмитрий песков отказался от комментариев, заявив, что вопросы по этому поводу следует адресовать министерству обороны россии.

В четверг утром Воздушные силы ВСУ Украины заявили, что отследили запуск МБР, а также еще шести ракет, которые были нацелены на Днепр. По словам военных, МБР, по-видимому, была запущена из астраханской области на юго-западе россии.

Все они были нацелены на предприятия и критически важную инфраструктуру, но только ракета, которую Украина идентифицировала как МБР, поразила город. Шесть других были сбиты.

Дополнение

Накануне распространялась информация об угрозе использования врагом баллистической ракеты средней дальности "Рубеж". Эксперты военного портала Defense Express считают, что сегодня рф провела демонстрацию возможности ядерного удара.

Напомним

На этой неделе, по данным СМИ, украинские военные впервые запустили ракеты ATACMS американского производства по целям на территории России, через несколько дней после того, как президент США Джо Байден разрешил использовать это оружие большой дальности.

Через несколько часов после того, как во вторник россия объявила о том, что сбила пять ЗРК ATACMS, кремль объявил, что владимир путин обновил ядерную доктрину страны, что снизило планку для ответных действий россии с применением ядерного оружия.