Между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы - Clash Report
Киев • УНН
Напряженность возрастает, пакистанские и индийские силы столкнулись на границе в Джамму. Пакистан призывает ООН к сдержанности Индии после терактов и взаимных ограничений.
Пакистанские и индийские силы ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму, сообщает Clash Report, передает УНН.
Пакистанские и индийские войска ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму. Этот район находится на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения, что случается довольно редко
Также сообщается, что Пакистан просит ООН посоветовать Индии проявлять "сдержанность".
Напомним
Министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.
Несколько дней назад в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранительных органов, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.
Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.