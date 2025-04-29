Между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы - Clash Report

Пакистанские и индийские силы ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму, сообщает Clash Report, передает УНН.

Пакистанские и индийские войска ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму. Этот район находится на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения, что случается довольно редко - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пакистан просит ООН посоветовать Индии проявлять "сдержанность".

Напомним

Министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.

Несколько дней назад в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранительных органов, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.