Между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы - Clash Report

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 69264 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 71056 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 58437 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 84489 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 81847 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 75156 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 70495 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 144152 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 142525 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 124053 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
41%
751 мм
Популярные новости

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

29 апреля, 11:26 • 69462 просмотра

россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский

14:31 • 12502 просмотра

Верховный Суд поставил точку в деле экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

14:31 • 12458 просмотра

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

15:23 • 25331 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 55178 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 55445 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 69244 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 144142 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 142516 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 124045 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 56754 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 74427 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 71985 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 177718 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 88750 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы - Clash Report

Киев • УНН

 • 3174 просмотра

Напряженность возрастает, пакистанские и индийские силы столкнулись на границе в Джамму. Пакистан призывает ООН к сдержанности Индии после терактов и взаимных ограничений.

Между Индией и Пакистаном произошли столкновения вдоль границы - Clash Report

Пакистанские и индийские силы ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму, сообщает Clash Report, передает УНН.

Пакистанские и индийские войска ведут боевые действия вдоль международной границы в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму. Этот район находится на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения, что случается довольно редко 

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пакистан просит ООН посоветовать Индии проявлять "сдержанность".

Напомним

Министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение соседней Индии неизбежно после атаки пакистанских боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе.

Несколько дней назад в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранительных органов, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

Пакистан, в свою очередь, остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Индия
Нарендра Моди
Пакистан
Brent
$63.21
Bitcoin
$95,398.80
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.86
Золото
$3,329.90
Ethereum
$1,824.65