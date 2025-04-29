Між Індією й Пакистаном відбулись зіткнення вздовж кордону - Clash Report
Київ • УНН
Напруженість зростає, пакистанські та індійські сили зіткнулися на кордоні в Джамму. Пакистан закликає ООН до стриманості Індії після терактів та взаємних обмежень.
Пакистанські та індійські сили ведуть бойові дії вздовж міжнародного кордону в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму, повідомляє Clash Report, передає УНН.
Пакистанські та індійські війська ведуть бойові дії вздовж міжнародного кордону в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму. Цей район знаходиться на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення, що трапляється досить рідко
Також повідомляється, що Пакистан просить ООН порадити Індії проявляти "стриманість".
Нагадаємо
Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення сусідньої Індії неминуче після атаки пакистанських бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня.
Декілька днів тому у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.
Пакистан, в свою чергу, зупинив торгівлю з Індією, а також призупинив дію віз для громадян Індії та видворив індійських дипломатів.