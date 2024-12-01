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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На курщине продолжаются напряженные бои - спикер 21 ОМБр

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На территории курской области рф продолжаются напряженные бои. Враг пытается отбросить ВСУ за линию границы. По данным Reuters, Украина потеряла более 40% захваченной территории в Курской области с начала августа.

В курской области рф продолжаются напряженные бои. Враг пытается отбросить украинских военных за линию границы. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 21-й ОМБр ВСУ Сергей Дибров в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

В зоне нашей ответственности – это часть курской области, продолжаются напряженные бои. Враг явно получил команду любой ценой и потери отбросить нас (украинских военных – ред.) за линию государственной границы. Похоже, что сроки у него очень сжатые, поэтому не жалеют людей и технику для того, чтобы этого достичь, но пока не удачно

- сказал Дибров. 

На вопрос, подтягивает ли враг новые силы, Дибров ответил: "Мы наблюдали усиление и подтягивание несколько недель назад, то есть он создавал ударный кулак и пытался использовать классические способы ведения боя. То есть пехоту и технику, но мы показали, что в современном бою техника уже не играет ту роль, которая была раньше. То есть она была уничтожена в большой степени, поэтому снова идет использование малых групп пехоты, которой у него (врага – ред.) пока много".

По его словам в россияне много потеряли, но в то же время в них много еще осталось людей, для того, чтобы искать слабые места в украинской обороне, пытаться продвигаться и выполнять свои задачи.

Дополнение

24 ноября источник в Генштабе сообщил Reuters, что Украина потеряла более 40% территории в Курской областии россии, которая была захвачена с начала августа, поскольку российские силы начали волну контрнаступлений.

Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области26 нояб. 2024, 14:22 • 18704 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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