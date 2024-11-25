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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Киев  •  УНН

 • 11499 просмотра

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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, соединенную с популизмом и нарушением презумпции невиновности, а вместо этого акцентировали на своих «достижениях», пишет УНН.

Детали

В Transparency International Ukraine по случаю 9-й годовщины создания АРМА заявили, что сейчас этот орган нуждается в существенном реформировании и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Антикоррупционные активисты указали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В связи с этими заявлениями агентство УНН обратилось к АРМА с просьбой прокомментировать их и рассказать, какие меры принимаются для улучшения коммуникационной политики агентства.

Однако, в Агентстве по розыску и менеджменту активов в ответ на запрос решили проигнорировать этот вопрос, а взамен рассказать только о своих «достижениях» в разработке законопроектов.

Решение АРМА игнорировать критику относительно их коммуникационной политики может быть сознательным шагом во избежание публичной ответственности за выявленные недостатки. Вместо улучшения коммуникации, агентство снова выбрало популизм и начало рассказывать о «разработке различных законопроектов». Такой шаг может служить прикрытием для отсутствия реальных реформ и желания избежать внешнего контроля.

Добавим

Это уже не первый раз, когда АРМА под руководством Елены Думы обвиняют в популизме. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди «достижений» своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика