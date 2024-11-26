"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года
Киев • УНН
Словарь Macquarie выбрал словом 2023 года термин «enshittification», который описывает ухудшение качества сервисов из-за чрезмерной коммерциализации. Термин был создан блогером Кори Доктороу в 2022 году.
Слово "enshittification", которое описывает процесс ухудшения качества сервиса или продукта, было признано австралийским словарем Macquarie Dictionary словом года, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В 2022 году канадско-британский блогер Кори Доктороу изобрел слово "enshittification", описывающее процесс ухудшения качества сервиса или продукта из-за чрезмерной коммерциализации или злоупотребления. Слово в этом году было признано словом года по версии словаря Macquarie.
Пользователи социальных сетей, даже если они не знают этого слова - глубоко поймут концепцию, то, как тролли, экстремисты, глупцы и безграмотные захватили социальные сети.
Для объяснения этого термина можно привести, например, Instagram, в котором когда-то в основном публиковались милые видео с собачками и котиками. А сейчас он превратился в платформу, насыщенную множеством продавцов, парней-качков и инста-красавиц.
Или вспомнить Twitter, который когда-то был полезным сайтом для микроблогов, который сейчас превратили в платформу пост-правды.
Комитет по словарю описал слово "enshittification" как "очень простой англосаксонский термин, завернутый в аффиксы, которые делают его почти официальным, почти респектабельным".
"Это слово отражает то, что многие из нас чувствуют, что сейчас происходит с миром и со многими аспектами нашей жизни", - сказал комитет.
Автор слова оптимистично смотрит на то, чем это все может закончиться.
Действия по конкуренции, чтобы предотвратить доминирование на рынке, регулирование таких вещей, как цифровая конфиденциальность, больше полномочий для пользователей решать, как они используют платформы, и борьба с эксплуатацией работников могут повернуть процесс вспять, написал он, потому что "каждый заинтересован в десенсификации".
Напомним
Словарь Cambridge Dictionary выбрал "манифест" словом 2024 года.