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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал работу над обеспечением энергонезависимости города

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал работу над обеспечением энергонезависимости города

Киев  •  УНН

 • 11590 просмотра

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Мэр Броваров рассказал работу над обеспечением энергонезависимости города.

Бровары уверенно шагают к статусу одного из самых энергоэффективных городов Украины. Благодаря инициативам городских властей под руководством Игоря Сапожко громада не только экономит ресурсы, но и создает комфортные условия для жителей, одновременно заботясь об окружающей среде. С наступлением холодов стало понятно, что внедрение новых технологий уже имеет свой результат, пишет УНН.

Модернизация систем отопления

Новые реалии, в которых живут украинцы, продемонстрировали, что энергонезависимость и энергоэффективность сейчас играют ключевую роль в работе местных властей. Постоянные попытки террористической россии погрузить Украину в темноту заставляют ускорять внедрение новейших систем, которые позволяют становиться городам энергонезависимыми.

Поэтому одним из ключевых направлений работы местной власти в Броварах, крупнейшем городе-спутнике столицы, стало внедрение современных систем отопления. Здесь активно модернизируются котельные, внедряются новейшие энергосберегающие технологии, а потери тепла в сетях минимизируются.

По данным Броварского городского головы, в ряде жилых домов установлены индивидуальные тепловые пункты, которые позволяют жителям регулировать подачу тепла и экономить на оплате коммунальных услуг.

"Мы стремимся сделать каждую многоэтажку максимально энергоэффективной. Это не только экономия средств для жителей, но и уменьшение нагрузки на энергосистему в целом", - рассказал Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

Кроме того, город активно переходит на современное LED-освещение. Замена старых ламп на энергосберегающие уже состоялась на центральных улицах, в парках и на территории общественных зданий. Такие лампы потребляют в несколько раз меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок эксплуатации. Благодаря этому шагу город существенно уменьшает расходы на освещение и одновременно повышает качество освещения в темное время суток.

Программа термомодернизации многоэтажных домов стала еще одним важным шагом. По инициативе городских властей, жилые дома и социальные объекты, такие как школы, детские сады и больницы, к зиме активно утепляли. Это позволяет уменьшить расходы на отопление и поддерживать комфортную температуру даже в самые холодные месяцы.

"Такие меры уже показывают свою эффективность, ведь минимизируют нагрузку на энергосистему Украины, которая страдает от постоянных атак врага", - сообщил Игорь Сапожко.

В Броварах также действует программа частичной компенсации на закупку генераторов для многоквартирных домов.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор, руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома. Хочу призвать всех жителей многоквартирных домов быть активными, и участвовать в этой программе, чтобы не зависеть от отключений света", - отметил Сапожко.

В рамках стратегии устойчивого развития Бровары также внедряют альтернативные источники энергии. Некоторые объекты уже используют солнечные панели для обеспечения своих энергетических потребностей. Городские власти планируют расширить это направление, чтобы сделать энергопотребление еще более экологичным и обезопасить себя от возможных отключений электроэнергии.

Такие достижения в сфере энергоэффективности стали возможными благодаря сотрудничеству с международными организациями и программами. Благодаря участию в грантовых проектах Бровары получают финансирование для реализации масштабных инфраструктурных изменений. Далеко не последнюю роль в этом играет и сотрудничество местных властей с коллегами из иностранных городов-побратимов. "В первую очередь мы делимся опытом. Это помогает выбрать самый эффективный и лучший путь развития. Города-побратимы активно нас поддерживают, и это касается не только сотрудничества в сфере энергетики, но и в других не менее важных проектах", - рассказал Игорь Сапожко.

Он также отметил, что Бровары продолжают двигаться в направлении устойчивого развития. В планах города - дальнейшая модернизация инфраструктуры, расширение использования альтернативной энергетики и поддержка инициатив, направленных на уменьшение энергопотребления.

"Энергоэффективность - это инвестиция в наше будущее. Мы заботимся о том, чтобы наши жители жили в комфортном, современном и экологически ответственном городе", - подытожил Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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