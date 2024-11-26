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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала G7 помочь с перехватом новых баллистических ракет рф

Украина призвала G7 помочь с перехватом новых баллистических ракет рф

Киев  •  УНН

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Глава МИД Андрей Сибига призвал G7 усилить военную поддержку Украины для перехвата новых российских БРСД. Министр также предложил странам "семерки" инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Глава МИД Андрей Сибига призвал страны G7 усилить военную поддержку Украины, в частности предоставить возможности перехватывать новые российские баллистические ракеты средней дальности действия.  об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД

Сибига во время министерского заседания "Группы семи" в Италии, посвященной поддержке Украины указал G7 на недавние шаги россии, направленные на расширение войны: привлечение войск КНДР, удары по объектам атомной энергетики Украины и использование баллистической ракеты средней дальности.   

На фоне использования россией БРСД против Украины, министр призвал союзников не поддаваться на российский шантаж. Зато попросил осуществить шаги, которые "дополнительно укрепят украинский воздушный щит, в частности способностями перехвата БРСД, а также системными мерами по сдерживанию и противодействию способности россии производить и применить такие ракеты".

Также глава МИД призвал страны "Группы семи" к масштабным инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс. 

Поддержка Украины-это не благотворительность, а лучшая инвестиция в безопасность всего евроатлантического сообщества и мира. При своевременной и достаточной поддержке мы можем преодолеть агрессию и достичь всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе формулы мира

- заметил он. 

Дополнение 

Президент Владимир Зеленский в своем обращении 22 ноября рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже проводит встречи с партнерами по новым системам противовоздушной обороны, которые способны будут  защитить украинцев "от новых рисков"

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник"

ГУР сообщало о ударе по Днепру новой баллистической ракетой комплекса "Кедр" с шестью боевыми частями. Ракета преодолела расстояние от Астрахани за 15 минут со скоростью более 11 Махов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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