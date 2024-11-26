Украина призвала G7 помочь с перехватом новых баллистических ракет рф

Глава МИД Андрей Сибига призвал страны G7 усилить военную поддержку Украины, в частности предоставить возможности перехватывать новые российские баллистические ракеты средней дальности действия. об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сибига во время министерского заседания "Группы семи" в Италии, посвященной поддержке Украины указал G7 на недавние шаги россии, направленные на расширение войны: привлечение войск КНДР, удары по объектам атомной энергетики Украины и использование баллистической ракеты средней дальности.

На фоне использования россией БРСД против Украины, министр призвал союзников не поддаваться на российский шантаж. Зато попросил осуществить шаги, которые "дополнительно укрепят украинский воздушный щит, в частности способностями перехвата БРСД, а также системными мерами по сдерживанию и противодействию способности россии производить и применить такие ракеты".

Также глава МИД призвал страны "Группы семи" к масштабным инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Поддержка Украины-это не благотворительность, а лучшая инвестиция в безопасность всего евроатлантического сообщества и мира. При своевременной и достаточной поддержке мы можем преодолеть агрессию и достичь всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе формулы мира