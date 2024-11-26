Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Компания Disney официально представили первый официальный тизер киноадаптации "Лило и Стич", премьера которой состоится в мае 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Hypebeast.

Детали

В Disney презентовали официальный тизер киноадаптации популярного американского анимационного фильма под названием "Лило и Стич". В 30-секундном тизере всем так хорошо известное волшебное голубое инопланетное существо по имени Стич разрушает песчаный замок на побережье Гавайских островов, которые являются местом действия фильма.

В официальном журнале сказано, что в фильме "устанавливается связь между одинокой человеческой девушкой Лило и собакоподобным пришельцем Стичем, который создан как сила разрушения".

Режиссером фильма станет Дин Флейшер Кэмп, а Крис Сандерс снова сыграет главную роль Стича. Также, в актерский состав ленты входят Майя Кеалохо, Зак Галифианакис, Сидни Агудонг, Билли Магнуссен и Кортни Б. Вэнс.

Киноадаптация популярного мультфильма выйдет на экраны спустя 23 года после выхода первого анимационного фильма, который собрал 273 миллиона долларов во всем мире.

В сюжете разворачивается история о шестилетней девочке Лило и ее сестре-подростке Нани, которые живут на Гавайях. Девочки приютили генетически модифицированную "собаку", которая называется "Эксперимент 626" (Стич). В последние годы у "Лило и Стич" было много спин-оффов как для телевидения, так и для кино. Премьера фильма состоится 23 мая 2025 года.

Напомним

Болем Бучибу, который работал над "Рататуем" и "Лило и Стич", осужден за сексуальное насилие над детьми. Дизайнер организовывал преступления на Филиппинах и признал свою вину в суде.