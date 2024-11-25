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Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Киев  •  УНН

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Комиссия по проведению аудита НАБУ утвердила критерии и методику оценки работы бюро за период с марта 2023 по ноябрь 2024. Аудит охватит пять ключевых направлений деятельности, включая расследование коррупции и международное сотрудничество.

Комиссия по проведению аудита в Национальном антикоррупционном бюро Украины 18 ноября утвердила критерии и методику для оценки эффективности работы бюро. Об этом сообщили в Секретариате Комиссии, передает УНН.

Детали

Аудит будет охватывать период с 6 марта 2023 года (дата назначения действующего директора) до 18 ноября 2024 года (дата утверждения критериев и методики). Утвержденный аудиторами документ определяет цели, принципы, процедуры проведения оценки и определения финального заключения по эффективности деятельности НАБУ, а также критерии оценки.

"Во время первого аудита Комиссия определила объективные критерии и с нуля разработала методику для оценки эффективности работы НАБУ за период в более чем полтора года. Определение объективных критериев для измерения эффективности, особенно для такой организации, как НАБУ, связано с существенными трудностями, ведь не существует единого, международно признанного перечня ориентиров для оценки эффективности антикоррупционного органа. Мы сосредотачиваемся на объективных выводах и действенных рекомендациях для совершенствования процессов, а не только на оценке успеха или неудачи", - отметил председатель Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ Роберт Вестбрукс.

Критерии и методика определяют пять измерений эффективности, по которым будет оцениваться деятельность НАБУ, а именно:

-        выявление и расследование высокопоставленной коррупции - основным показателем эффективности НАБУ является количество и качество расследования высокопоставленной коррупции. Однако, на практике количество обвинительных приговоров по делам НАБУ критически низкое по сравнению с количеством расследуемых дел. По мнению экспертов, НАБУ "захлебнулось" в своих делах, потому что расследует неприоритетные, а иногда пиарно-политические дела, чем парализует свою работу. К тому же, громкие обвинения НАБУ и САП нередко завершаются оправдательными приговорами, как было и в деле против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого детективы публично обвинили  в преступлениях, но не смогли доказать его вину в суде.

-        добродетельность, подотчетность и прозрачность - эффективные внутренние и внешние механизмы контроля, регулирующие рассмотрение заявлений о противоправных действиях работников НАБУ, и своевременное информирование о деятельности и достижениях, при условии надлежащей защиты информации с ограниченным доступом, разглашение которой может повредить расследованию. В то же время правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

-        руководство, стратегия и управление ресурсами - системы управления знаниями и информацией для принятия обоснованных решений, тщательные процессы внутреннего мониторинга и оценки, рациональное распределение технических и материальных ресурсов. В то же время НАБУ "славится" своими закупками, например, детективы хотели закупить кондиционеры с обогревом на почти 1,3 миллиона гривен, в то время, как власти и международные организации предупреждают о сверхсложной энергетической ситуации этой зимой. К тому же бюро потратит более 50 тысяч гривен на закупку трех портативных метеостанций. И это лишь несколько примеров. Кроме того, недавно НАБУ занималось внутренними спорами с уже бывшим первым заместителем директора бюро Гизо Углавой, обвиняя его в нарушениях при исполнении прямых обязанностей. Углава в свою очередь заявил, что НАБУ политически ангажированный орган, который находится под влиянием посторонних лиц.

-        межведомственное взаимодействие - слаженное и функциональное сотрудничество с ключевыми национальными партнерскими институциями. Особую слаженность бюро демонстрирует в работе с другими антикоррупционными органами. Как показывает практика, созданные "одним замыслом" антикоррупционные органы закрывают глаза на нарушения друг друга. Например, НАПК фиксирует конфликт интересов при заказе детективами НАБУ экспертиз в дружественных частных структурах, в частности это касается ООО "ЭС ЭНД ДИ". Но несмотря на фиксацию, НАПК воздерживается от проверок.

·        международное сотрудничество – активное международное сотрудничество для защиты доказательств. Стоит отметить, что в теневом отчете к разделу 23 "правосудие и фундаментальные права" отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год указано, что в ряде судебных дел фиксировались нарушения принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными. Однако, на такие замечания со стороны партнеров в НАБУ не реагируют.

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Отметим, на прошлой неделе Совет общественного контроля раскритиковал независимый аудит в НАБУ из-за того, что до сих пор не были опубликованы критерии и не понятны его конечные сроки. В СОК даже решили создать рабочую группу, чтобы исследовать механизм и порядок проведения проверки.

Именно после заявления Совета общественного контроля в Комиссии заявили, что утвердили критерии и методику аудита.

Напомним

В НАБУ 3 октября наконец начался внешний независимый аудит. Международные эксперты, которые будут проводить проверку работы детективов, провели в Киеве закрытую встречу с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, которые работают в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. На этой встрече антикоррупционные активисты и адвокаты выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности работы НАБУ.

Получив необходимые документы, иностранные аудиторы уехали из Украины, чтобы разработать и утвердить критерии и методику проведения оценивания.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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