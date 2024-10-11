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Сумнівні судові експертизи і проблеми з ефективністю: громадськість розкритикувала роботу детективів на зустрічі з міжнародними аудиторами НАБУ

Київ • УНН

 • 183247 перегляди

Активісти висловили стурбованість щодо ефективності розслідувань та прозорості НАБУ. Серед проблем - слабкий контроль, сумнівні експертизи та зменшення розслідувань проти чинних посадовців.

Сумнівні судові експертизи і проблеми з ефективністю: громадськість розкритикувала роботу детективів на зустрічі з міжнародними аудиторами НАБУ

Антикорупційні активісти та адвокати висловили стурбованість щодо ефективності розслідувань та прозорості роботи НАБУ на зустрічі з міжнародними аудиторами бюро. Серед ключових питань – слабкий внутрішній контроль, сумнівні судові експертизи, а також зниження кількості розслідувань детективів проти чинних топпосадовців порівняно з колишніми чиновниками. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир.

Деталі

В НАБУ 3 жовтня нарешті розпочався зовнішній незалежний аудит. Міжнародні експерти, які проводитимуть перевірку роботи детективів, провели в Києві закриту зустріч з представниками громадських організацій та іншими представниками громадськості, які працюють у сфері запобігання та боротьби з корупцією, щоб почути від них про проблеми в НАБУ.

Адвокат Володимир Богатир за результатами цієї зустрічі розповів, що аудитори виявили справжню професійну зацікавленість в рекомендаціях учасників дискусії. За його словами, в основному ці рекомендації стосувались розробки чіткої методології та критеріїв оцінки ефективності роботи НАБУ, з огляду на міжнародний досвід та специфіку українського контексту.

Обговорювались проблеми, пов’язані з ефективністю розслідувань, підвищення внутрішнього контролю та прозорості в діяльності НАБУ, відсутності результатів внутрішніх розслідувань, публічного контролю, методології взаємодії НАБУ та САП, проблем судових експертиз, що проводяться НАБУ, доцільності та можливості існування відомчих "експертів", рекомендацій по реорганізації підрозділів НАБУ, балансу між публічним інтересом та конфіденційністю розслідувань, суттєвого зниження кількості розслідувань щодо чинних топчиновників порівняно з колишніми посадовцями тощо

- вказав юрист.

Він повідомив, що ставив також питання достовірності декларування, тому що у деяких детективів були виявлені недостовірні дані в деклараціях, однак ні внутрішній контроль, ні НАЗК не діяли. 

"Проблеми судової експертизи стосуються того, що останнім часом зʼявляються якісь особи, які видають себе за експертів з числа співробітників НАБУ. Фактично ж намаганням створити відомчу експертизу. Третє - це направлення в суд документів, наприклад протоколів огляду, які є різними за своїм змістом. Є проблеми з доказами, які представляє в суд НАБУ як орган", - пояснив Володимир Богатир.

На його думку, зустріч була надзвичайно конструктивною, аудитори найближчими тижнями планують розробити критерії та методологію оцінки НАБУ, щоб встигнути провести аудит до кінця лютого. Члени комісії продемонстрували відкритість до пропозицій громадськості та пообіцяли їх врахувати в подальшій роботі.

"Безумовно враховуючи професійний досвід членів Комісії складно очікувати від них чогось більшого ніж аудит і на це вони відверто наголошують. Власне аудит НАБУ може виявити та констатувати виклики, а роботу над вдосконаленням законодавства має проводити парламент", - додав адвокат.

Додамо

Останнім часом у громадськості назбиралося багато запитань щодо роботи детективів НАБУ. Зокрема, нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це, у тому числі, заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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