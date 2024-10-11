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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:16  •  14372 просмотра

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Активисты выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности НАБУ. Среди проблем - слабый контроль, сомнительные экспертизы и уменьшение расследований против действующих чиновников.

Антикоррупционные активисты и адвокаты выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности работы НАБУ на встрече с международными аудиторами бюро. Среди ключевых вопросов - слабый внутренний контроль, сомнительные судебные экспертизы, а также снижение количества расследований детективов против действующих топ-чиновников по сравнению с бывшими чиновниками. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

В НАБУ 3 октября наконец начался внешний независимый аудит. Международные эксперты, которые будут проводить проверку работы детективов, провели в Киеве закрытую встречу с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, которые работают в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией, чтобы услышать от них о проблемах в НАБУ.

Адвокат Владимир Богатырь по результатам этой встречи рассказал, что аудиторы проявили настоящую профессиональную заинтересованность в рекомендациях участников дискуссии. По его словам, в основном эти рекомендации касались разработки четкой методологии и критериев оценки эффективности работы НАБУ, учитывая международный опыт и специфику украинского контекста.

Обсуждались проблемы, связанные с эффективностью расследований, повышение внутреннего контроля и прозрачности в деятельности НАБУ, отсутствия результатов внутренних расследований, публичного контроля, методологии взаимодействия НАБУ и САП, проблем судебных экспертиз, проводимых НАБУ, целесообразности и возможности существования ведомственных «экспертов», рекомендаций по реорганизации подразделений НАБУ, баланса между публичным интересом и конфиденциальностью расследований, существенного снижения количества расследований в отношении действующих топ-чиновников по сравнению с бывшими по

- указал юрист.

Он сообщил, что ставил также вопрос достоверности декларирования, потому что у некоторых детективов были обнаружены недостоверные данные в декларациях, однако ни внутренний контроль, ни НАПК не действовали. 

«Проблемы судебной экспертизы касаются того, что в последнее время появляются какие-то лица, которые выдают себя за экспертов из числа сотрудников НАБУ. Фактически же попыткой создать ведомственную экспертизу. Третье - это направление в суд документов, например протоколов осмотра, которые являются разными по своему содержанию. Есть проблемы с доказательствами, которые представляет в суд НАБУ как орган», - пояснил Владимир Богатырь.

По его мнению, встреча была чрезвычайно конструктивной, аудиторы в ближайшие недели планируют разработать критерии и методологию оценки НАБУ, чтобы успеть провести аудит до конца февраля. Члены комиссии продемонстрировали открытость к предложениям общественности и пообещали их учесть в дальнейшей работе.

«Безусловно учитывая профессиональный опыт членов Комиссии сложно ожидать от них чего-то большего чем аудит и это они откровенно подчеркивают. Собственно аудит НАБУ может выявить и констатировать вызовы, а работу над совершенствованием законодательства должен проводить парламент», - добавил адвокат.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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