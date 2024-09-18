Адвокатська спільнота стурбована ідеєю НАБУ створити власних судових експертів: це загрожує правосуддю

Ідея створити окрему експертну установу при НАБУ викликає занепокоєння, адже це може призвести до маніпуляцій доказовою базою і поставити під загрозу об’єктивність правосуддя. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

Якщо НАБУ вдасться створити своїх експертів – це в першу чергу буде мова про технічних, будівельних, економічних – вони зможуть узаконювати і по суті формувати необхідну доказову базу не залежно від об’єктивності подій. Тобто це навпаки спроба в це вузьке коло, в яке входить ВАКС, НАБУ, САП ще додати експертів і тоді сподіватися на правосуддя будь-кому вже буде не варто,