Адвокатська спільнота стурбована ідеєю НАБУ створити власних судових експертів: це загрожує правосуддю
Київ • УНН
Адвокатська спільнота висловлює занепокоєння щодо ідеї НАБУ створити власну експертну установу. Це може призвести до маніпуляцій доказовою базою та поставити під загрозу об'єктивність правосуддя.
Ідея створити окрему експертну установу при НАБУ викликає занепокоєння, адже це може призвести до маніпуляцій доказовою базою і поставити під загрозу об’єктивність правосуддя. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.
Якщо НАБУ вдасться створити своїх експертів – це в першу чергу буде мова про технічних, будівельних, економічних – вони зможуть узаконювати і по суті формувати необхідну доказову базу не залежно від об’єктивності подій. Тобто це навпаки спроба в це вузьке коло, в яке входить ВАКС, НАБУ, САП ще додати експертів і тоді сподіватися на правосуддя будь-кому вже буде не варто,
Адвокат підкреслив, що експерт має бути незалежним арбітром, який не зацікавлений у результатах судових досліджень. Однак, на його практиці, зустрічалися й інші приклади.
Ми вже стикалися з експертними висновками, які складають детективи НАБУ називаючи себе експертами, і подають матеріали кримінальних проваджень. Це якраз ті випадки, коли такі псевдоексперти абсолютно не гребують нічим для того, щоб сформувати потрібен детективу висновок,
Додамо
Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.
До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського.
Зважаючи на неодноразові факти таких маніпуляцій - ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. В такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а відтак розслідування НАБУ можуть перетворитися у заангажовані переслідування на кшталт масового політичного терору радянського НКВС.
На цьому наголосили й іноземні експерти, які проводили аудит діяльності НАБУ. Аудитори вважають, що створення кримінальної установи при антикорупційному бюро не розв’яже питання об’єктивності експертиз у кримінальних провадженнях, які розслідують детективи.
Політолог Руслан Бортник також розкритикував ідею створення окремої експертної установи для НАБУ, наголосивши, що це призведе лише до ще більшого хаосу в державному управлінні.