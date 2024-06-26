Іноземні експерти про ідею створення експертної установи при НАБУ: не розв'яже питання об’єктивності експертиз
Київ • УНН
Незалежні експерти попереджають, що створення судово-експертної установи при Національному антикорупційному бюро України не забезпечить об'єктивності та своєчасності проведення експертиз у кримінальних справах.
Незалежні іноземні експерти вважають, що створення криміналістичної установи при Національному антикорупційному бюро України не розв'яже питання об’єктивності експертиз у кримінальних провадженнях, які розслідують антикорупціонери, пише УНН.
Група експертів за ініціативою посольства США в Україні та Антикорупційної ініціативи ЄС провели аудит діяльності НАБУ за 2021-2023 роки. Звіт експертів є у розпорядженні УНН.
НАБУ стикається із значними проблемами у замовленні своєчасних і безсторонніх судових експертиз у своїх кримінальних провадженнях та запропонувало створити власну експертну установу… Команда вважає, що це не повністю вирішить питання швидкості та об’єктивності криміналістичних експертиз у провадженнях НАБУ
Однак, експерти наголошують, що у разі створення такої установи її варто відокремити від НАБУ, забезпечивши адміністративну та операційну автономію експертів від керівництва бюро, керівників вищої та середньої ланки і детективів.
Допоки ж при НАБУ не створена така криміналістична експертна установа, детективи мають більше покладатися на експертів приватного сектору.
Експертизи НАБУ по справі проти Сольського: куди зверталися детективи24.06.24, 11:23 • 100525 переглядiв
Контекст
Раніше УНН писав про те, що маніпуляції НАБУ з судовими експертизами врешті грають проти самих детективів. Так було у закритих справах "Роттердам+" та вже виправданого ексміністра Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали.
Так, схоже, буде й у справі ексміністра агрополітики Миколи Сольського, в рамках якої детективи НАБУ замовили експертизу, а коли зрозуміли, що вона буде на користь Сольського - безуспішно намагалися її скинути та анулювати.
Зважаючи на неодноразові факти таких маніпуляцій - ідея очільника НАБУ Семена Кривоноса створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою. В такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а відтак розслідування НАБУ можуть перетворитися у заангажовані переслідування на кшталт масового політичного терору радянського НКВС.