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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 11:07  •  37442 просмотра

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Независимые эксперты предупреждают, что создание судебно-экспертного учреждения при Национальном антикоррупционном бюро Украины не обеспечит объективности и своевременности проведения экспертиз по уголовным делам.

Независимые иностранные эксперты считают, что создание криминалистического учреждения при Национальном антикоррупционном бюро Украины не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют антикоррупционеры, пишет УНН.

Группа экспертов по инициативе посольства США в Украине и Антикоррупционной инициативы ЕС провели аудит деятельности НАБУ за 2021-2023 годы. Отчет экспертов есть в распоряжении УНН.

НАБУ сталкивается со значительными проблемами в заказе своевременных и без сторонних судебных экспертиз в своих уголовных производствах и предложило создать собственное экспертное учреждение... Команда считает, что это не полностью решит вопрос скорости и объективности криминалистических экспертиз в производствах НАБУ

- говорится в отчете.

Однако, эксперты отмечают, что в случае создания такого учреждения его стоит отделить от НАБУ, обеспечив административную и операционную автономию экспертов от руководства бюро, руководителей высшего и среднего звена и детективов.

Пока же при НАБУ не создано такое криминалистическое экспертное учреждение, детективы должны больше полагаться на экспертов частного сектора. 

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы24 июня 2024, 08:23 • 100301 просмотр

Контекст

Ранее УНН писал о том, что манипуляции НАБУ с судебными экспертизами в конечном итоге играют против самих детективов. Так было в закрытых делах "Роттердам+" и уже оправданного экс министра Владимира Емельяна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.

Так, похоже, будет и в деле экс министра агрополитики Николая Сольского, в рамках которой детективы НАБУ заказали экспертизу, а когда поняли, что она будет в пользу Сольского - безуспешно пытались ее сбросить и аннулировать.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций-идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы сильнее, а затем расследования НАБУ могут превратиться в ангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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