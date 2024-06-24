Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже неоднократно попадало в "неудобные ситуации" из-за проведения экспертиз в рамках расследования дел. Не обошлось без скандала и в уголовном производстве в отношении бывшего министра аграрной политики Николая Сольского, когда антикоррупционеры пытались скрыть экспертизу, которая свидетельствовала не в их пользу. Журналисты УНН решили разобраться, не пытались ли детективы скрыть другие исследования по этому делу.

УНН направил ряд запросов в экспертные учреждения по всей Украине, чтобы узнать, заказывали ли детективы НАБУ экспертизы по вопросам землеустройства в рамках дела, в котором объявлено подозрение Сольскому.

Часть экспертных учреждений сообщила в ответ на запрос УНН, что НАБУ не обращалось к ним с запросом на проведение каких-либо экспертиз в рамках указанного дела. В частности, о том, что не проводили исследования по указанному делу, сообщили Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса и Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Еще часть учреждений сослалась на то, что эта информация является тайной досудебного расследования и без разрешения лица, назначившего указанные эксперты, нельзя получить ответ на запрос.

В то же время, в ответ на запрос УНН в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что в институт поступали постановления НАБУ о назначении судебных экспертиз по делу против Сольского. Однако, поскольку информация защищена тайной следствия, деталей журналистам сообщить не могут.

Контекст

НАБУ еще в мае 2022 года обратилось в ООО "Независимая судебная экспертиза и оценка" для проведения экспертизы по вопросам землеустройства в рамках дела, в котором объявлено о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. Однако узнав, что результаты будут не в пользу детективов, НАБУ начало обвинять экспертов в нарушении сроков проведения экспертизы и отказываться от нее. Детективы даже пытались через суд доказать свою правоту, однако дважды проиграли дело в суде. Эксперт, готовивший упомянутое заключение, в комментарии УНН сообщил, что это первый подобный случай в его практике.

Добавим

Громкие дела НАБУ нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. Например, дела "Ротердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

Напомним

Одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.