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Експертизи НАБУ по справі проти Сольського: куди зверталися детективи

Київ • УНН

 • 100525 перегляди

Експертизи НАБУ по справі проти Сольського: куди зверталися детективи.

Експертизи НАБУ по справі проти Сольського: куди зверталися детективи

Національне антикорупційне бюро України вже неодноразово потрапляло у "незручні ситуації" через проведення експертиз у межах розслідування справ. Не обійшлося без скандалу і у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського, коли антикорупціонери намагалися приховати експертизу, яка свідчила не на їх користь. Журналісти УНН вирішили розібратися, чи не намагалися детективи приховати інші дослідження по цій справі.

УНН направив низку запитів до експертних установ по всій Україні, щоб дізнатися, чи замовляли детективи НАБУ експертизи з питань землеустрою у межах справи, у якій оголошено підозру Сольському.

Частина експертних установ повідомила у відповідь на запит УНН, що НАБУ не зверталося до них з запитом на проведення будь-яких експертиз у межах вказаної справи. Зокрема, про те, що не проводили дослідження у вказаній справі, повідомили Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса та Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Ще частина установ послалася на те, що ця інформація є таємницею досудового розслідування і без дозволу особи, яка призначила зазначені експерти, не можна отримати відповідь на запит.

Водночас, у відповідь на запит УНН у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) повідомили, що до інституту надходили постанови НАБУ про призначення судових експертиз у справі проти Сольського. Однак, оскільки інформація захищена таємницею слідства, деталей журналістам повідомити не можуть.

Контекст

НАБУ ще в травні 2022 року звернулося до ТОВ "Незалежна судова експертиза і оцінка" для проведення експертизи з питань землеустрою у межах справи, у якій оголошено про підозру ексміністру агрополітики Миколі Сольському. Однак дізнавшись, що результати будуть не на користь детективів, НАБУ почало звинувачувати експертів у порушенні строків проведення експертизи та відмовлятися від неї. Детективи навіть намагалися через суд довести свою правоту, однак двічі програли справу в суді. Експерт, який готував згаданий висновок, у коментарі УНН повідомив, що це перший подібний випадок у його практиці.

Додамо

Гучні справи НАБУ нерідко закриваються ВАКС як бездоказові. Наприклад, справи "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

Нагадаємо

Однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

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