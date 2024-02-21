Директор НАБУ наголосив на необхідності створення експертної установи при бюро для пришвидшення досудових розслідувань

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос наголосив на необхідності створення експертної установи при НАБУ з метою здобуття якісних доказів, пришвидшення досудового розслідування, мінімізації ризиків необґрунтованого втручання в діяльність НАБУ та САП.

Про це Кривонос заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Оскільки ми дуже багато часу витрачаємо на отримання експертизи ми змушені звертатися до інших органів, чекати місяцями. І це пов’язано не тільки з якимись негативними чинниками, перешкоджання в діяльності бюро, це пов’язано із завантаженням цих експертних установ, тому що до них звертаються всі правоохоронні органи. Ми витрачаємо час іноді на просто зрозуміти, скільки збитків завдано при закупівлі того чи іншого виду озброєння чи харчування. Тому ми неодноразово комунікуємо і продовжуємо комунікувати про необхідність створення експертної установи при НАБУ з метою здобуття якісних доказів, пришвидшення досудового розслідування, мінімізації ризиків необґрунтованого втручання в діяльність НАБУ та САП