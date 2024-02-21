Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП.

Об этом Кривонос заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Поскольку мы очень много времени тратим на получение экспертизы мы вынуждены обращаться в другие органы, ждать месяцами. И это связано не только с какими-то негативными факторами, препятствование в деятельности бюро, это связано с загрузкой этих экспертных учреждений, потому что к ним обращаются все правоохранительные органы. Мы тратим время иногда на просто понять, сколько ущерба нанесен при закупке того или иного вида вооружения или питания. Поэтому мы неоднократно коммуницируем и продолжаем коммуницировать о необходимости создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП - сказал Кривонос.

Он добавил, что сейчас НАБУ проводит активную адвокационную кампанию для того, чтобы перейти уже от слов к делу и, соответственно, решить этот уже вопрос на практике и создать экспертное учреждение при НАБУ.

Напомним,

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас расследуют более 60 производств по злоупотреблениям в сфере обороны.