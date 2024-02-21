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Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований

Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:43  •  4000 просмотра

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ для быстрого получения доказательств и ускорения досудебных расследований по более 60 делам оборонного сектора.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП.

Об этом Кривонос заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Поскольку мы очень много времени тратим на получение экспертизы мы вынуждены обращаться в другие органы, ждать месяцами. И это связано не только с какими-то негативными факторами, препятствование в деятельности бюро, это связано с загрузкой этих экспертных учреждений, потому что к ним обращаются все правоохранительные органы. Мы тратим время иногда на просто понять, сколько ущерба нанесен при закупке того или иного вида вооружения или питания. Поэтому мы неоднократно коммуницируем и продолжаем коммуницировать о необходимости создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП

- сказал Кривонос.

Он добавил, что сейчас НАБУ проводит активную адвокационную кампанию для того, чтобы перейти уже от слов к делу и, соответственно, решить этот уже вопрос на практике и создать экспертное учреждение при НАБУ.

Напомним,

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас расследуют более 60 производств по злоупотреблениям в сфере обороны. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
Директор НАБУ наголосив на необхідності створення експертної установи при бюро для пришвидшення досудових розслідувань
NABU Director emphasizes the need to create an expert institution at the Bureau to speed up pre-trial investigations
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