Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований
Киев • УНН
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ для быстрого получения доказательств и ускорения досудебных расследований по более 60 делам оборонного сектора.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП.
Об этом Кривонос заявил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Поскольку мы очень много времени тратим на получение экспертизы мы вынуждены обращаться в другие органы, ждать месяцами. И это связано не только с какими-то негативными факторами, препятствование в деятельности бюро, это связано с загрузкой этих экспертных учреждений, потому что к ним обращаются все правоохранительные органы. Мы тратим время иногда на просто понять, сколько ущерба нанесен при закупке того или иного вида вооружения или питания. Поэтому мы неоднократно коммуницируем и продолжаем коммуницировать о необходимости создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП
Он добавил, что сейчас НАБУ проводит активную адвокационную кампанию для того, чтобы перейти уже от слов к делу и, соответственно, решить этот уже вопрос на практике и создать экспертное учреждение при НАБУ.
Напомним,
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас расследуют более 60 производств по злоупотреблениям в сфере обороны.
Директор НАБУ отметил необходимость создания экспертного учреждения при бюро для ускорения досудебных расследований
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ для быстрого получения доказательств и ускорения досудебных расследований по более 60 делам оборонного сектора.
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