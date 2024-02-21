НАБУ розслідує понад 60 справ про зловживання у сфері оборони - Кривонос
Київ • УНН
Директор НАБУ повідомив, що вони розслідують понад 60 справ про зловживання в оборонному секторі України, пов'язаних із закупівлями зброї, техніки, продуктів харчування та одягу у 2022-2023 роках, і працюють над збором доказів для притягнення винних до відповідальності.
Детективи Національного антикорупційного бюро України наразі розслідують понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.
"Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування більше ніж у 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них нами виділено найбільш пріоритетні, що стосуються закупівель озброєння, бронетехніки, харчування, одягу у період 2022-2023 років. Зараз активно здійснюється досудове розслідування", - сказав Кривонос.
Він наголосив, що найважливішим завданням НАБУ та САП є "якісне документування злочинної діяльності і збирання достатніх, беззаперечних доказів, щоб направити справу до суду і забезпечити отримання обвинувального вироку винним особам".
"Тому ми приділяємо цьому надзвичайно важливу увагу. Нами здійснюється численна низка слідчих дій. Направлення запитів про міжнародну правову допомогу. Спільні слідчі дії з правоохоронцями інших країн. І також проведення низки експертиз з метою визначення обсягу збитків, нанесених тією чи іншою схемою", - додав Кривонос.
Нагадаємо
У 2023 році Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вдалося повернути до державного бюджету 4,7 млрд гривень, що у 1,5 рази більше, ніж у 2022 році.