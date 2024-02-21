НАБУ расследует более 60 дел о злоупотреблениях в сфере обороны - Кривонос
Киев • УНН
Директор НАБУ сообщил, что они расследуют более 60 дел о злоупотреблениях в оборонном секторе Украины, связанных с закупками оружия, техники, продуктов питания и одежды в 2022-2023 годах, и работают над сбором доказательств для привлечения виновных к ответственности.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас расследуют более 60 производств по злоупотреблениям в сфере обороны. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондент УНН.
"Сейчас детективами НАБУ осуществляется расследование более чем в 60 производствах, касающихся тех или иных злоупотреблений в сфере обороны. Из них нами выделены наиболее приоритетные, касающиеся закупок вооружения, бронетехники, питания, одежды в период 2022-2023 годов. Сейчас активно осуществляется досудебное расследование", - сказал Кривонос.
Он подчеркнул, что важнейшей задачей НАБУ и САП является "качественное документирование преступной деятельности и сбор достаточных, неоспоримых доказательств, чтобы направить дело в суд и обеспечить получение обвинительного приговора виновным лицам".
"Поэтому мы уделяем этому чрезвычайно важное внимание. Нами осуществляется многочисленный ряд следственных действий. Направление запросов о международной правовой помощи. Совместные следственные действия с правоохранителями других стран. И также проведение ряда экспертиз с целью определения объема убытков, нанесенных той или иной схеме", - добавил Кривонос.
Напомним
В 2023 году Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре удалось вернуть в государственный бюджет 4,7 млрд гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.
НАБУ расследует более 60 дел о злоупотреблениях в сфере обороны - Кривонос
Директор НАБУ сообщил, что они расследуют более 60 дел о злоупотреблениях в оборонном секторе Украины, связанных с закупками оружия, техники, продуктов питания и одежды в 2022-2023 годах, и работают над сбором доказательств для привлечения виновных к ответственности.
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