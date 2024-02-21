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Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у 2023 році становить 4,7 млрд гривень - Кривонос

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у 2023 році становить 4,7 млрд гривень - Кривонос

Київ • УНН

 • 28681 перегляди

У 2023 році Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вдалося повернути до державного бюджету в 1,5 рази більше коштів, ніж у 2022 році, на загальну суму 4,7 млрд грн.

У 2023 році Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вдалося повернути до державного бюджету 4,7 млрд гривень, що у 1,5 рази більше, ніж у 2022 році. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.

"Загалом окремо потрібно зупинитися на економічному ефективності на діяльності НАБУ і САП. Це кошти, які були повернуті до державного бюджету, державним підприємствам, а також активи передані на потребу обороноздатності нашої країни. У другому півріччі 2023 року цей ефект сягнув рекордних 3 млрд гривень. Загалом у 2023 році - 4,7 млрд гривень, що у 1,5 рази більше, ніж у 2022 році", - сказав Кривонос.

Зокрема у справах НАБУ і САП понад 430,1 млн гривень було скеровано на допомогу армії; понад 2,4 млрд гривень відшкодовано державі та 115 млн гривень конфісковано в дохід держави.

Нагадаємо

У 2023 році детективам Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося викрити на "гарячому" при отриманні хабаря голову Верховного Суду, забезпечити притягнення до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників держпідприємств, 27 суддів, 11 народних депутатів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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