Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2023 году составляет 4,7 млрд гривен - Кривонос

В 2023 году Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре удалось вернуть в государственный бюджет 4,7 млрд гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондент УНН.

"В целом отдельно нужно остановиться на экономической эффективности на деятельности НАБУ и САП. Это средства, которые были возвращены в государственный бюджет, государственным предприятиям, а также активы переданы на нужды обороноспособности нашей страны. Во втором полугодии 2023 года этот эффект достиг рекордных 3 млрд гривен. Всего в 2023 году - 4,7 млрд гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году", - сказал Кривонос.

В частности, по делам НАБУ и САП более 430,1 млн гривен было направлено на помощь армии; более 2,4 млрд гривен возмещено государству и 115 млн гривен конфисковано в доход государства.

Напомним

В 2023 году детективам Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры удалось разоблачить на "горячем" при получении взятки председателя Верховного Суда, обеспечить привлечение к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей госпредприятий, 27 судей, 11 народных депутатов.