Директор НАБУ розповів, скільки топ-посадовців було викрито на корупції у 2023 році
Київ • УНН
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на брифінгу, що у 2023 році бюро викрило на "гарячому" голову Верховного Суду, а також притягнуло до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників державних підприємств, 27 суддів та 11 народних депутатів.
У 2023 році детективам Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося викрити на "гарячому" при отриманні хабаря голову Верховного Суду, забезпечити притягнення до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників держпідприємств, 27 суддів, 11 народних депутатів. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.
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"Протягом 2023 року викрито на "гарячому" голову Верховного Суду, суддів Апеляційного суду. Забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, 3 заступників міністрів, 21 особу з числа вищих посадових осіб держави: 11 - у першому півріччі, 10 - у другому. 39 керівників державних підприємств: 26 - у першому півріччі, 13 - у другому. 16 суддів у першому півріччі та 11 - у другому", - сказав Кривонос.
Він додав, що ці цифри набагато більші, ніж у попередні роки.
"Це свідчить про ефективність та правильність наших пріоритетів", - додав Кривонос.
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