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Директор НАБУ розповів, скільки топ-посадовців було викрито на корупції у 2023 році

Директор НАБУ розповів, скільки топ-посадовців було викрито на корупції у 2023 році

Київ • УНН

 • 22762 перегляди

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на брифінгу, що у 2023 році бюро викрило на "гарячому" голову Верховного Суду, а також притягнуло до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників державних підприємств, 27 суддів та 11 народних депутатів.

У 2023 році детективам Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося викрити на "гарячому" при отриманні хабаря голову Верховного Суду, забезпечити притягнення до відповідальності 3 заступників міністрів, 39 керівників держпідприємств, 27 суддів, 11 народних депутатів. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Протягом 2023 року викрито на "гарячому" голову Верховного Суду, суддів Апеляційного суду. Забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, 3 заступників міністрів, 21 особу з числа вищих посадових осіб держави: 11 - у першому півріччі, 10 - у другому. 39 керівників державних підприємств: 26 - у першому півріччі, 13 - у другому. 16 суддів у першому півріччі та 11 - у другому", - сказав Кривонос.

Він додав, що ці цифри набагато більші, ніж у попередні роки.

"Це свідчить про ефективність та правильність наших пріоритетів", - додав Кривонос.

Нагадаємо

Експосадовця державного підприємства оборонного сектору, якого підозрюють у заволодінні, разом з трьома співучасниками, державними коштами, оголосили в розшук за порушення умов застави.

Павло Башинський

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