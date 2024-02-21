Директор НАБУ рассказал, сколько топ-чиновников было уличено в коррупции в 2023 году
Киев • УНН
Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил на брифинге, что в 2023 году бюро разоблачило на "горячем" главу Верховного Суда, а также привлекло к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей государственных предприятий, 27 судей и 11 народных депутатов.
В 2023 году детективам Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры удалось разоблачить на "горячем" при получении взятки председателя Верховного Суда, обеспечить привлечение к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей госпредприятий, 27 судей, 11 народных депутатов. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондент УНН.
Детали
"В течение 2023 года разоблачены на "горячем" председатель Верховного Суда, судьи Апелляционного суда. Обеспечено привлечение к уголовной ответственности 11 народных депутатов, 3 заместителей министров, 21 человека из числа высших должностных лиц государства: 11 - в первом полугодии, 10 - во втором. 39 руководителей государственных предприятий: 26 - в первом полугодии, 13 - во втором. 16 судей в первом полугодии и 11 - во втором", - сказал Кривонос.
Он добавил, что эти цифры намного больше, чем в предыдущие годы.
"Это свидетельствует об эффективности и правильности наших приоритетов", - добавил Кривонос.
Напомним
Экс-чиновника государственного предприятия оборонного сектора, которого подозревают в завладении, вместе с тремя соучастниками, государственными средствами, объявили в розыск за нарушение условий залога.
Директор НАБУ рассказал, сколько топ-чиновников было уличено в коррупции в 2023 году
Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил на брифинге, что в 2023 году бюро разоблачило на "горячем" главу Верховного Суда, а также привлекло к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей государственных предприятий, 27 судей и 11 народных депутатов.
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