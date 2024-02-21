В розшук оголошено колишнього керівника оборонного держпідприємства: він порушив обов'язки при внесені застави
Київ • УНН
Суд ухвалив рішення про перенесення строку сплати застави у розмірі 1,8 мільйона гривень для колишнього керівника державного оборонного підприємства, який переховується від правосуддя та обвинувачується у привласненні 2 мільйонів гривень державних коштів, призначених для підтримки Збройних Сил України.
Експосадовця державного підприємства оборонного сектору, якого підозрюють у заволодінні, разом з трьома співучасниками, державними коштами, оголосили в розшук за порушення умов застави. Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, під час обрання міри запобіжного заходу за фігуранта була внесена застава у розмірі 1,8 млн грн, але він порушив покладені на нього обов’язки, передає УНН.
Під час обрання міри запобіжного заходу за керівника підприємства була внесена застава у розмірі 1,8 млн грн, але він порушив покладені на нього обов’язки. В результаті суд ухвалив клопотання про перерахування суми застави на підтримку Збройних Сил України. Водночас обвинуваченого оголошено в розшук. – ідеться у повідомленні.
Контекст
Слідство встановило, що директор держпідприємства та його спільники підписали договір поставки модуля підсилення потужності для військового обладнання на суму 3,9 млн грн.
Зазначається, що сторони отримали частину грошей від замовника, хоча формально виконали умови договору. Решту суми по договору, а це 2 млн грн, з рахунків держпідприємства не перерахували.
Було відкрито кримінальне провадження за фактами заволодіння державними коштами керівником оборонного держпідприємства та трьома співучасниками.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України; процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Оперативний супровід – Служба безпеки України
Нагадаємо
Суд підтримав фірму, яка зриває тендер по харчуванню для ЗСУ і може стояти за інформаційною атакою на Міноборони.
Кабінет Міністрів запропонував зміни для вдосконалення Бюро економічної безпеки, зокрема, уточнення підстав для звільнення директора БЕБ, вимогу проходження поліграфа при призначенні на посаду та обов'язкову атестацію заступників через рік після завершення воєнного стану. Законопроект також має на меті розширити слідчі повноваження БЕБ щодо певних фінансових злочинів та обмежити перевірки приватних підприємств.
У комітеті з нацбезпеки назвали виклики, з якими Україна зустрінеться у 2024 році21.02.24, 12:41 • 31653 перегляди