В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога
Киев • УНН
Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Экс-чиновника государственного предприятия оборонного сектора, которого подозревают в завладении, вместе с тремя соучастниками, государственными средствами, объявили в розыск за нарушение условий залога. Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, при избрании меры пресечения за фигуранта был внесен залог в размере 1,8 млн грн, но он нарушил возложенные на него обязанности, передает УНН.
При избрании меры пресечения за руководителя предприятия был внесен залог в размере 1,8 млн грн, но он нарушил возложенные на него обязанности. В результате суд принял ходатайство о перечислении суммы залога на поддержку Вооруженных Сил Украины. В то же время обвиняемый объявлен в розыск, - говорится в сообщении.
Контекст
Следствие установило, что директор госпредприятия и его сообщники подписали договор поставки модуля усиления мощности для военного оборудования на сумму 3,9 млн грн.
Отмечается, что стороны получили часть денег от заказчика, хотя формально выполнили условия договора. Остальную сумму по договору, а это 2 млн грн, со счетов госпредприятия не перечислили.
Было открыто уголовное производство по фактам завладения государственными средствами руководителем оборонного госпредприятия и тремя соучастниками.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины; процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины
Напомним,
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В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога
Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.
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