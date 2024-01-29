Кабмін запропонував вдосконалення Бюро економічної безпеки: підстави для звільнення керівника та термін атестації працівників БЕБ

Проектом Закону пропонується передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та обов’язковість застосування поліграфа перед призначенням на посаду у відомство.

Про це передає УНН із посиланням Telegram представника КМУ у ВРУ Тараса Мельничука.

Деталі

Кабінетом Міністрів України, зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" (№10439)

Проектом Закону пропонується наступні зміни і пропозиції:

Уточнити підстави звільнення директора Бюро економічної безпеки України;

Передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро економічної безпеки України. Зокрема їх права та обов’язки та порядок прийняття ними рішень.

Обов’язкове проходження атестації заступниками Директора Бюро економічної безпеки України: через один рік після припинення чи скасування воєнного стану проведення атестації працівників Бюро економічної безпеки України.

Проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, - уточнити права і обов’язки її членів; визначити, що фінансування членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Також зареєстровано Проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України" (10440).

Проектом Закону пропонується:

Доповнити статтю 41 положеннями які передбачають у кримінальних провадженнях надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій. Але за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом Бюро економічної безпеки України або прокурором;

Доповнити статтю 165 щодо удосконалення порядку виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності. В цьому - передбачити, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Аналогічні зміни пропонується внести до частини першої статті 236 КПК, положення яких стосуються виконання ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Також зміни до 216 КПК, - досудове розслідування кримінальних правопорушень (201, 305 КК), -підслідні слідчим органам безпеки, передбачається віднести до підслідності Бюро економічної безпеки;

Зміни до статті 214 КПК з метою уточнення осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування;

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Крім того зміни:

Надання виключного права органам Бюро економічної безпеки України та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств (..), які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

Виключення Національної поліції України та Служби безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю – у законі "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні";

Також щодо надання права спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав - закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

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