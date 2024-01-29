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Руслан Кравченко: у 2023 році органи правопорядку Київщини розслідували 90 справ за фактами заволодіння бюджетними коштами під час відбудови

Руслан Кравченко: у 2023 році органи правопорядку Київщини розслідували 90 справ за фактами заволодіння бюджетними коштами під час відбудови

Київ • УНН

 • 22000 перегляди

Минулого року правоохоронці Київської області розслідували 90 випадків розкрадання бюджетних коштів під час відновлення пошкодженої війною інфраструктури.

У минулому році органи правопорядку Київської області розслідували 90 кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами під час робіт з відбудови області. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН

Деталі

Кравченко зазначив, що всі процеси відбудови на Київщині мають бути прозорими та підзвітними. За його словами, ОВА постійно комунікує з правоохоронними органами постійно комунікуємо та оперативно реагує на кожен факт щодо можливого зловживання. Активно співпрацюють  в рамках діяльності робочої групи "Прозорість та підзвітність".

Торік органи правопорядку Київщини розслідували 90 кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з відбудови об’єктів інфраструктури в області. Детально аналізуються як наші звернення, так і інформація, яку оприлюднюють журналісти

- написав Кравченко.

Як приклад розповів, що Національна поліція в Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно службових осіб Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району. Виявлено, що ці особи систематично із залученням службових осіб низки компаній привласнювали бюджетні кошти, виділені на відновлення житлових об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій. Ця інформація згодом також висвітлювалася в матеріалах журналістів.

Крім того, поліцією  здійснюється розслідування ще у одному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України на підставі відеосюжету журналістів за фактом умисного привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на відновлення об’єктів цивільної інфраструктури службовими особами органів місцевого самоврядування та приватних підприємств.

Предметом розслідувань правоохоронців також є якість і своєчасність виконання робіт з відновлення закладів освіти однією із компаній. За словами Кравченка, йдеться про виконання підрядником 35 договорів на загальну суму 17 млн. грн. За результатами розслідування 4 обвинувальні акти уже в суді.

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Голова ОВА повідомив, що за результатами проведеної роботи на підставі висновків перших експертиз вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно ексдиректора підрядної організації за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, службового підроблення, а саме складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо проведення будівельних робіт в низці навчальних закладів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Зокрема, щодо відновлення школи в селі Красилівка (Броварський район), де збитки завдані державі оцінюються в понад 191 тис грн; Мокрецького навчально-виховного комплексу (Броварський район) та Лютіжської ЗОШ (Вишгородський район).

До суду також направлений акт стосовно інспектора технагляду за фактом службової недбалості під час здійснення технічного нагляду з проведення ремонту у навчальних закладах Броварського району (ч. 1 ст. 367 КК України).

Загалом за фактами зловживань під час відновлення зруйнованого внаслідок агресії рф розслідувалися 43 провадження. З них до суду направлено 10 кримінальних проваджень на загальну суму збитків понад 1,188 млн грн. Понад 437 тис. грн вже відшкодовані добровільно

- вказав Кравченко. 

Наприклад, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації, який протиправно заволодів бюджетними коштами на суму 164 тис. грн, виділеними на відновлення пошкоджених житлових об'єктів. Збитки, завдані Гостомельській селищній військовій адміністрації, відшкодовані цією особою добровільно.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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