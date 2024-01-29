Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  182085 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  258282 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  241161 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  272367 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  258570 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218583 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214878 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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В прошлом году правоохранители Киевской области расследовали 90 случаев хищения бюджетных средств при восстановлении поврежденной войной инфраструктуры.

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Служба безопасности Украины ликвидировала 5 схем, которые помогали уклонистам незаконно уклоняться от мобилизации или выезжать из Украины, в том числе через поддельные медицинские документы и незаконную переправку за границу. Более 50 потенциальных призывников не удалось вывезти за пределы страны.

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СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц

Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев

Южная Корея поможет Украине восстановить Козаровицкую дамбу, которая была повреждена во время вторжения рф в Украину. Проект стоимостью 14 миллионов долларов является частью Инициативы мира и солидарности Южной Кореи для Украины.

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Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос

Стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области.

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Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почтили память погибших воинов ВСУ.

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Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий

В селе Лука-Мелешковская Винницкой области произошел пожар на складе площадью 400 квадратных метров, где хранились автомобильные шины, древесные пеллеты и предметы домашнего обихода. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС примерно через два часа. Причина пожара выясняется, пострадавших нет.

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Несмотря на заявления россии о катастрофе Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленными и ожидает успешных результатов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов

Командир взвода в Одесской области требовал от солдат 4 000 гривен за выходной день. В случае отказа он угрожал проблемами со службой и физической расправой.

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В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который брал с бойцов деньги за предоставление отгулов

Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico

Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.

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Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico

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начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пока не фиксировалось применение российскими войсками северокорейских снарядов во время обстрелов юга.

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Еще не фиксировалось использование рф снарядов КНДР для обстрела юга - Гуменюк