Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления

В прошлом году органы правопорядка Киевской области расследовали 90 уголовных производств по фактам завладения бюджетными средствами во время работ по восстановлению области. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Кравченко отметил, что все процессы восстановления на Киевщине должны быть прозрачными и подотчетными. По его словам, ОВА постоянно коммуницирует с правоохранительными органами постоянно коммуницируем и оперативно реагирует на каждый факт относительно возможного злоупотребления. Активно сотрудничают в рамках деятельности рабочей группы "Прозрачность и подотчетность".

В прошлом году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 уголовных производств по фактам завладения бюджетными средствами при выполнении работ по восстановлению объектов инфраструктуры в области. Детально анализируются как наши обращения, так и информация, которую обнародуют журналисты - написал Кравченко.

В качестве примера рассказал, что Национальная полиция в Киевской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района. Выявлено, что эти лица систематически с привлечением должностных лиц ряда компаний присваивали бюджетные средства, выделенные на восстановление жилых объектов, поврежденных в результате боевых действий. Эта информация впоследствии также освещалась в материалах журналистов.

Кроме того, полицией осуществляется расследование еще в одном производстве по ч. 4 ст. 191 УК Украины на основании видеосюжета журналистов по факту умышленного присвоения и растраты средств местного бюджета, выделенных на восстановление объектов гражданской инфраструктуры должностными лицами органов местного самоуправления и частных предприятий.

Предметом расследований правоохранителей также является качество и своевременность выполнения работ по восстановлению учебных заведений одной из компаний. По словам Кравченко, речь идет о выполнении подрядчиком 35 договоров на общую сумму 17 млн. грн. По результатам расследования 4 обвинительных акта уже в суде.

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Председатель ОВА сообщил, что по результатам проведенной работы на основании выводов первых экспертиз уже направлены в суд обвинительные акты в отношении экс-директора подрядной организации по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в условиях военного положения, служебного подлога, а именно составления и выдачи заведомо ложных официальных документов о проведении строительных работ в ряде учебных заведений (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В частности, по восстановлению школы в селе Красиловка (Броварской район), где убытки нанесенные государству оцениваются в более 191 тыс грн; Мокрецкого учебно-воспитательного комплекса (Броварской район) и Лютежской ООШ (Вышгородский район).

В суд также направлен акт в отношении инспектора технадзора по факту служебной халатности при осуществлении технического надзора по проведению ремонта в учебных заведениях Броварского района (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Всего по фактам злоупотреблений при восстановлении разрушенного в результате агрессии РФ расследовались 43 производства. Из них в суд направлено 10 уголовных производств на общую сумму ущерба более 1,188 млн грн. Более 437 тыс. грн уже возмещены добровольно - указал Кравченко.

Например, в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора подрядной организации, который противоправно завладел бюджетными средствами на сумму 164 тыс. грн, выделенными на восстановление поврежденных жилых объектов. Убытки, причиненные Гостомельской поселковой военной администрации, возмещены этим лицом добровольно.

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