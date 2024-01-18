Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство

Правоохранители Киевской области начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналистки. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Недавно в медиа распространено видео с участием потерпевшей журналистки в одном из загородных комплексов Киевской области. Оно было снято скрытой камерой в арендованном номере.

Поэтому девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней. Сейчас принимаются меры для установления всех обстоятельств указанного уголовного правонарушения и причастных лиц.

Напомним

14 января неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова. Сам пострадавший назвал нападение на свою квартиру "провокацией, которая подтверждает предположение, что это ответ власти на критику президента".

Также недавно СБУ начала расследование обстоятельств незаконной прослушки и видеосъемки представителей проекта "Bihus.Info".

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