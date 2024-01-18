Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство
Правоохранительные органы Киева начали уголовное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста путем несанкционированного сбора и распространения конфиденциальной информации. Это произошло после недавних попыток проникновения в квартиры и слежки за журналистами-расследователями в регионе.
Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части на Купянском направлении, анализируя возможные действия противника и планируя свой ответ. Несмотря на трудности, они держат оборону и дают достойный отпор врагу.
Дело Азарова направили в суд
Служба безопасности Украины завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по факту поддержки вооруженной агрессии россии. Сейчас дело направлено в суд.
На Тернопольщине маршрутка столкнулась с двумя грузовиками: восемь пострадавших
В Тернопольской области маршрутный автобус столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего восемь человек были госпитализированы. По факту аварии ведется расследование, у водителей отобраны образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
В Киеве переименовали несколько станций городской электрички и железнодорожный мост
Киевский городской совет переименовал 10 объектов городского железнодорожного транспорта, среди которых один железнодорожный вокзал, восемь железнодорожных платформ и железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка.
Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.
Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг заявления о секретных переговорах между Украиной и россией как дезинформацию.
Европарламент призывает Совет ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС"
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС расследовать потенциальные "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" со стороны Венгрии. Парламент также выразил обеспокоенность предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС.
Исторический шаг: Молдова изменила советскую аббревиатуру для аэропорта Кишинева
Международный аэропорт Кишинева обновил свой трехбуквенный код с KIV на RMO, что означает Республика Молдова. Это изменение является частью процесса определения идентичности аэропорта и приведения его в соответствие с современными авиационными стандартами.
Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Эта мера позволяет украинцам продолжать жить, работать и учиться в Польше без необходимости подавать заявление на получение нового удостоверения.