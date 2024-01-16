До квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова намагалися вдертися невідомі

Журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов в ефірі "Радіо Свобода" назвав напад на своє помешкання "провокацією, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента", передає УНН.

Вони навіть не зрозуміли, що зробили цією провокацією. Вони одним махом ще більше закріпили наратив, що це відповідь влади на мою критику президента. Це просто жах, оскільки ці люди показують Заходу, що в Україні можливо тиснути на людину, яка критикує президента. Критикує відкрито і по ділу, як я вважаю, не через зневагу, а за конкретні факти Юрій Ніколов

Одразу після інциденту анонімний телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував фото та відео з місця події. Дехто пов'язує цей канал з ОП. Радниця керівника Офісу президента у коментарі Радіо Свобода цей зв'язок заперечила.

За словами Юрія Ніколова, наразі він співпрацює з правоохоронцями, зокрема, вже подав заяву до поліції.

Доповнення

Невідомі особи ввечері 14 січня намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. За словами матері журналіста, яка була в квартирі сама, якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися, кричали і вимагали, щоб Ніколов "ішов служити".

Юрій Ніколов розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міноборони. Приміром, відомий випадок про "яйця по 17 гривень".

“Злощасні яйця”: Веніславський заявив про перекручування фактів у розслідуванні щодо закупок харчування Міноборони