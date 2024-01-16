В квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова пытались ворваться неизвестные

Журналист-расследователь, редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов в эфире "Радио Свобода" назвал нападение на свой дом "провокацией, которая подтверждает предположение, что это ответ власти на критику президента", передает УНН.

Они даже не поняли, что сделали этой провокацией. Они одним махом еще больше закрепили нарратив, что это ответ власти на мою критику президента. Это просто ужас, поскольку эти люди показывают Западу, что в Украине возможно давить на человека, который критикует президента. Критикует открыто и по делу, как я считаю, не из-за пренебрежения, а за конкретные факты Юрий Николов

Сразу после инцидента анонимный телеграмм-канал "Карточный Офис" опубликовал фото и видео с места происшествия. Некоторые связывают этот канал с ОП. Советник руководителя Офиса президента в комментарии Радио Свобода эту связь отрицает.

По словам Юрия Николова, сейчас он сотрудничает с правоохранителями, в частности, уже подал заявление в полицию.

Дополнение

Неизвестные лица вечером 14 января пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова. По словам матери журналиста, которая была в квартире одна, какие-то лица требовали открыть дверь, громко ругались, кричали и требовали, чтобы Николов "шел служить".

Юрий Николов раскрыл, среди прочего, злоупотребления на закупках для Минобороны. К примеру, известный случай о "яйцах по 17 гривен".

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