"Злосчастные яйца": Вениславский заявил о перекручивании фактов в расследовании по закупкам питания Минобороны

Детали

По словам народного избранника, на заседании комитета присутствовали министр обороны Алексей Резников и его заместитель Вячеслав Шаповалов. После их доклада стало понятно, что опубликованная в СМИ информация была искажена.

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“Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации, которая была обнародована в СМИ. Дело в том, что Министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих”, - отметил Вениславский.

Нардеп рассказал, что члены оборонного комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не является фиктивной. Вместе с тем, на комитете Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали.

“Ответы были предоставлены. На сколько они убедительны - будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось все”, - добавил нардеп.

Напомним

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.