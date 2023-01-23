"Злосчастные яйца": Вениславский заявил о перекручивании фактов в расследовании по закупкам питания Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В расследовании относительно якобы завышенных цен на продукты в закупках Минобороны имело место искажение фактов. Об этом по итогам заседания оборонного Комитета ВР рассказал нардеп Федор Вениславский, передает УНН.
Детали
По словам народного избранника, на заседании комитета присутствовали министр обороны Алексей Резников и его заместитель Вячеслав Шаповалов. После их доклада стало понятно, что опубликованная в СМИ информация была искажена.
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“Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации, которая была обнародована в СМИ. Дело в том, что Министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих”, - отметил Вениславский.
Нардеп рассказал, что члены оборонного комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не является фиктивной. Вместе с тем, на комитете Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали.
“Ответы были предоставлены. На сколько они убедительны - будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось все”, - добавил нардеп.
Напомним
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.