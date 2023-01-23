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Міністр оборони пропонує створити ТСК для перевірки закупівель харчування для армії

Київ • УНН

 • 927732 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасвої слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових. Про те, що таку пропозицію він готовий озвучити народним депутатам на засіданні парламентського комітету ВР з нацбезпеки та оборони, він написав у Фейсбук, передає УНН.

Міністр оборони пропонує створити ТСК для перевірки закупівель харчування для армії

Резніков особисто відвідає засідання комітету ВР, на якому, зокрема, обговорюватиметься і постачання харчування для військових.

Цитата

«Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми. Це створить додаткове навантаження на Міноборони, але ми готові йти на це. Тому що впевнені у своїй правоті.

Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону», - написав міністр.

Він наголосив, що «забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони». І пообіцяв надати нардепам вичерпні коментарі щодо забезпечення армії харчуванням.

Резніков вважає, що в оприлюднених претензіях відсутня фактична складова, а те, що відбувається – інформаційна атака.

Цитата

«Питання, яке мені останніми дня ставили найчастіше – чому це виринуло зараз?

Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей.

Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви», - написав міністр.

Нагадаємо

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

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