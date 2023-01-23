Міністр оборони пропонує створити ТСК для перевірки закупівель харчування для армії

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасвої слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових. Про те, що таку пропозицію він готовий озвучити народним депутатам на засіданні парламентського комітету ВР з нацбезпеки та оборони, він написав у Фейсбук, передає УНН.